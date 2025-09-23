La Sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarticuló una organización criminal dedicada a la extorsión de hombres que ingresaban a plataformas de citas sexuales. Los operativos se desarrollaron en distintos sectores de Puntarenas, incluyendo El Progreso, El Roble, Chacarita y Barranca.

Según el informe oficial, la investigación comenzó en 2018 tras detectar un patrón delictivo en el que las víctimas eran contactadas mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto por supuestas mujeres que ofrecían encuentros sexuales.

Sin embargo, las autoridades confirmaron que los perfiles femeninos eran falsos, creados por los miembros de la organización, y que cualquier encuentro pactado nunca se iba a concretar. Posteriormente, los hombres eran amenazados y obligados a realizar pagos bajo el pretexto de “haber hecho perder el tiempo” a las mujeres de la plataforma.

¿Cuántas personas se han visto afectadas?

Hasta el momento, se han identificado 53 víctimas afectadas, con un perjuicio económico que asciende a 50 millones de colones.

Durante los allanamientos, además de las detenciones de 13 personas, las autoridades incautaron evidencia clave para fortalecer la investigación y presentar a los imputados ante el Ministerio Público.

El OIJ continúa con las diligencias para esclarecer si existen más víctimas y determinar la totalidad de la operación de esta red criminal.

Detenidos