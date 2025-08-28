Nueve de cada diez estudiantes aprueban secundaria en Costa Rica pese al deterioro de la infraestructura educativa y la reducción presupuestaria, según revela el más reciente Estado de la Educación.

El informe alerta que la tasa de aprobación ronda el 92%, los jóvenes de 15 años presentan competencias lectoras propias de cuarto grado de primaria.

Esta crisis se agravó con medidas pandémicas que facilitaron la aprobación académica sin garantizar la adquisición de conocimientos fundamentales en matemáticas y comprensión lectora.