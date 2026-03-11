Incendios provocados en estructuras aumentaron el doble en los últimos 2 años

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Los incendios provocados en estructuras aumentaron al doble en los últimos dos años, según revelaron las autoridades tras el más reciente caso registrado en El Tejar de Alajuela.

La madrugada de este miércoles, el fuego afectó una edificación en esa localidad, hecho que se suma a la creciente estadística de eventos intencionales reportados a nivel nacional.

“Se ha realizado una investigación científica y, durante su desarrollo, se empezaron a notar ciertas marcas, patrones y comportamientos que no coinciden con un incendio accidental”, explicó Allen Moya, de Ingeniería de Bomberos.