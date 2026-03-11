Seis personas murieron en un incendio provocado en un autobús en Suiza, luego de que un hombre se rociara con gasolina y se prendiera fuego dentro del vehículo, según informaron testigos y confirmó la policía local.
Cinco pasajeros resultaron heridos, tres de ellos en estado crítico, y uno fue trasladado en helicóptero al hospital por la gravedad de sus lesiones, reportó Infobae.
La fiscalía suiza abrió una investigación para determinar las circunstancias de este ataque, que las autoridades calificaron como un acto voluntario cometido por una persona.