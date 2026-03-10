Incendio en planta de gas genera temor entre vecinos

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

La tranquilidad se ha convertido en temor para las familias que residen a escasos 100 metros de una planta de gas en la que se registró una explosión seguida de incendio el sábado anterior, lo que las obligó a evacuar sus hogares durante varias horas.

Aunque ninguna persona resultó herida, los vecinos manifestaron su profunda preocupación ante la posibilidad de que un incidente similar se repita, señalando que el susto fue mayúsculo y que se sienten vulnerables.

Una de las residentes afectadas, expresó su alivio porque la bombona no estalló, pues según su relato, las consecuencias habrían sido catastróficas, especialmente para quienes viven justo al frente de la instalación.