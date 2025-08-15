Un incendio en la comunidad de León XIII, en La Uruca, consumió dos viviendas informales este viernes, afectando aproximadamente 240 metros cuadrados de estructuras en un sector de difícil acceso.

Los bomberos enfrentaron retos adicionales debido a la falta de agua en la zona, lo que obligó a buscar suministros en áreas cercanas para controlar las llamas.

Las llamas se propagaron rápidamente por el terreno quebrado cercano a la cuenca del río, pero los equipos lograron contener el avance antes de que más casas se vean afectadas.