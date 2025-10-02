Un voraz incendio en un hotel del centro de la capital provocó la muerte de cinco personas durante la madrugada de este jueves, ya que las víctimas quedaron atrapadas por las llamas y el humo en el edificio de tres plantas.

La alerta fue recibida luego de las dos de la madrugada, mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar para controlar las llamas que consumieron la mayor parte de la estructura.

Los hechos se registraron en horas de la madrugada, lo que dificultó las labores de rescate y culminó con este trágico saldo de fallecidos.