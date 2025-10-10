La Cruz Roja Costarricense atiende una emergencia en San Juan de Dios de Desamparados, donde el fuego amenaza con extenderse a otras viviendas.

Un violento incendio estructural mantiene en alerta a los cuerpos de emergencia la tarde de este viernes 10 de octubre en San Juan de Dios de Desamparados, San José.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, el fuego se originó en una cuartería, y existe amenaza de propagación hacia casas vecinas.

Según la información preliminar, al menos seis personas estarían atrapadas dentro del inmueble, por lo que unidades de rescate trabajan intensamente para sacarlas a salvo.

En la zona se encuentran tres ambulancias y personal especializado en incendios, quienes intentan controlar las llamas y evacuar a los vecinos de las estructuras contiguas.

La emergencia se mantiene en desarrollo.