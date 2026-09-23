Incendio en Barrio Santa Gertrudis de Cartago deja 10 personas rescatadas y daños materiales cuantiosos

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Un incendio registrado la noche del martes en Barrio Santa Gertrudis, en Cartago, dejó 10 personas rescatadas. La estructura afectada tiene tres niveles y 350 metros cuadrados, de los cuales 280 presentan daños.

Doña Sara, propietaria de la vivienda, relató que se dirigía a la iglesia cuando su hija advirtió humo proveniente del cuarto de unos vecinos, por lo que dio la voz de alerta a sus hijos y nietos para que salieran de inmediato.

“Todos estamos súper bien gracias a mi Señor, con cuantiosas cosas materiales, pero realmente mis hijos están bien”, declaró la afectada, quien agradeció la ayuda de sus vecinos durante la emergencia.

Según las versiones recogidas en el lugar, el fuego habría iniciado en una estructura aledaña tras una discusión entre vecinos, aunque este extremo deberá ser analizado por el cuerpo de bomberos.

Las unidades enfrentaron dificultades para ingresar por lo estrecho de la calle, y las autoridades señalaron que en lo que va del año se han registrado más de 500 emergencias de este tipo.