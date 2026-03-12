Incendio destruyó dos casas en Pavas: Bomberos mantiene operaciones

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Un incendio en Pavas destruye una vivienda y afecta otras dos esta madrugada, movilizando a cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos hasta Rincón Grande.

La alerta se recibió a las 4:39 a.m., momento en el que los equipos se desplazaron al sector, donde a su llegada una casa de aproximadamente 60 metros cuadrados ya estaba envuelta en llamas.

El fuego, que se propagó rápidamente hacia dos estructuras aledañas debido a la cercanía entre las construcciones humildes del lugar, pudo ser controlado en pocos minutos por los efectivos.

Dichosamente, el saldo del incidente es positivo en cuanto a víctimas, ya que los 25 ocupantes de las tres viviendas lograron evacuar a tiempo y no sufrieron lesiones.