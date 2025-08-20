El incendio que consumió por completo una vivienda en el distrito de Birri, Santa Bárbara de Heredia, dejó sin hogar a tres adultos y tres menores de edad, quienes perdieron todas sus pertenencias a causa de las llamas.

Aunque las autoridades aún investigan las causas del siniestro, se confirmó que no hubo víctimas mortales, pero la familia afectada requiere apoyo inmediato para cubrir necesidades básicas como alimentación, vestimenta y alojamiento temporal.

La comunidad local ya inició una recolecta de donaciones, mientras Bomberos y la Cruz Roja evalúan los daños estructurales y brindan asistencia psicosocial a los sobrevivientes.