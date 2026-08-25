Incendio de grandes proporciones consume bodega del CNP

Un incendio de grandes proporciones afecta una bodega del Consejo Nacional de Producción (CNP), en Barranca, Puntarenas.

Bomberos atiende incendio de grandes proporciones

Según Cuerpos de Bomberos, ya hay una extintora en escena y van de camino dos unidades más.

Temor en la comunidad

El relato de los vecinos indica que en los alrededores hay comercios y viviendas, lo que genera el temor de la comunidad. Además, en la bodega hay elementos inflamables.

Información en desarrollo.

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