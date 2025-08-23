Un incendio de gran magnitud destruyó alrededor de 300 metros cuadrados de bodegas de la fábrica Kativo, ubicada en Ochomogo de Cartago.

El incendio inició cerca de las 10:00 a.m., momento en que el Cuerpo de Bomberos recibió el reporte de emergencia. La bodega afectada almacenaba materiales altamente inflamables, ya que la empresa se dedica a la producción de pinturas.

Como medida de prevención, se procedió a la evacuación del personal que se encontraba laborando. En el sitio también se presentó la Cruz Roja Costarricense, en caso de requerirse asistencia médica, aunque no se reportaron personas heridas.

Las pérdidas materiales son considerables. Por ahora, las causas del incendio se mantienen bajo investigación por parte de los bomberos, mientras la empresa no emitió declaraciones oficiales.

Afortunadamente, la zona donde se ubica la bodega es aislada, lo que evitó que el fuego se propagara a otras estructuras cercanas.