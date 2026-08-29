Incendio de gran magnitud consume bodega en San José

Una estructura de aproximadamente 1.200 metros cuadrados resultó afectada por un incendio registrado la noche de este sábado en San José.

Fuego afecta gran parte de la estructura

De acuerdo con el reporte de atención, el siniestro se presenta en un edificio utilizado como bodega, ubicado 100 metros al oeste de Armería Polini.

Al momento de la llegada de los cuerpos de emergencia, el fuego afectaba cerca del 50% de la estructura.

Amplio despliegue de emergencia

Debido a la magnitud del incendio, en el sitio trabajan unidades extintoras, una plataforma, personal de rescate y un tanquero.

Además, se mantiene en la escena una ambulancia de soporte avanzado de vida de la Cruz Roja, como medida preventiva ante cualquier eventualidad.

Las autoridades trabajan para controlar las llamas y determinar las circunstancias que provocaron el incendio.