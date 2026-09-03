Incendio consumió tres locales comerciales en Puntarenas

El centro de Cóbano despertó este jueves entre llamas, humo y una importante movilización de cuerpos de emergencia, luego de que un incendio comenzara a consumir varios locales comerciales ubicados en el centro de la zona.

Cerca de las 2:43 de la madrugada, el fuego alcanzó una estructura de aproximadamente 1000 metros cuadrados y, de manera preliminar, al menos tres locales comerciales resultaron afectados, incluyendo una tienda y una ferretería.

El Cuerpo de Bomberos movilizó cuatro unidades de Nicoya y Cóbano para atender la emergencia, que se suma a los 707 incendios estructurales contabilizados en lo que va del año.