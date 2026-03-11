Incendian vivienda en San Antonio de Alajuela

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Dos sujetos en una motocicleta provocaron un incendio intencional en una vivienda de San Antonio de Alajuela la madrugada de este martes, según revelaron cámaras de seguridad obtenidas por los afectados y versiones de vecinos del sector de El Tejar.

Las imágenes muestran a los hombres llegando al lugar alrededor de las 2:39 a.m., forcejeando la cerradura de la cochera y rociando un líquido inflamable sobre un vehículo, que quedó completamente destruido por las llamas.

El fuego, que tardó entre tres y cuatro minutos en ser provocado, afectó 40 metros cuadrados de la vivienda de 90 metros cuadrados, según informó el Cuerpo de Bomberos.