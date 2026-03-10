Incautan casi una tonelada de cocaína en terminal de APM en Moín

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Un operativo desarrollado desde la mañana de este lunes en la terminal de contenedores de APM Moín, en Limón, permitió la incautación de aproximadamente una tonelada de cocaína y la detención de dos personas, entre ellas un oficial de la Fuerza Pública y el conductor del furgón involucrado.

La intervención policial, que aún se mantiene en desarrollo, se originó gracias a información confidencial que alertó sobre un camión que intentaba ingresar al muelle, logrando ubicar dentro de la cabina el cargamento de droga.

Las autoridades confirmaron que el operativo ha generado retrasos en la operación habitual de la terminal portuaria, mientras se realizan las pesquisas correspondientes.