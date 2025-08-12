El Volcán Poás mantendrá su incandescencia durante el resto del 2025, según expertos de la Universidad Nacional y el OVSICORI, quienes registran columnas de gases que superan 1 km de altura con altas concentraciones de dióxido de azufre.

Pese a emitir 400 toneladas diarias de este gas, tres veces más que su nivel basal, los vulcanólogos descartan ascenso de material magmático cerca de la superficie.

El parque nacional continúa recibiendo visitantes con normalidad, pues la actividad actual se considera dentro de los parámetros esperados.