El Centro de Emprendimiento de INCAE Business School anunció la apertura de la convocatoria para un concurso dirigido a pymes y emprendimientos tecnológicos de América Latina, con el objetivo de fortalecer sus proyectos e impulsar el ecosistema empresarial de la región.

Los ganadores del certamen tendrán acceso a mentorías personalizadas, capacitación gratuita y acompañamiento empresarial, lo que les permitirá adquirir nuevas herramientas estratégicas para el crecimiento de sus negocios.

Este concurso representa una gran oportunidad para que las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los emprendedores tecnológicos logren mayor competitividad en el mercado, además de generar redes de contacto con expertos del sector.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el domingo 28 de septiembre, y los interesados pueden aplicar a través del sitio oficial de INCAE.

Con este tipo de iniciativas, INCAE refuerza su compromiso de promover la innovación, el desarrollo económico y la creación de valor en toda América Latina.