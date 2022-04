Saprissa vive una crisis de local que muy pocas veces se ve en el club morado, desde la llegada de Iñaki Alonso los morados están sufriendo por puntuar de 3 en el Ricardo Saprissa.

Según datos de Joseph Fernández, los morados de los últimos 7 juegos en Tibás han ganado solo 1.

Además, de los últimos 15 juegos solo han ganado 4, dejando puntos en 11 encuentros.

Acá las declaraciones de Iñaki Alonso:

“Hoy nuestra mala hostia es en esa última situación, tienes un 2-1 y es la última situación del partido, eso no se te puede ir, nuestro equipo tiene que dominarlo, ese es gran problema de hoy, falta de contundencia en cerrar el partido”.

Sin embargo señala que ha habido una evolución en el juego morado:

“El equipo ha dado un paso adelante, un paso del que dice hoy estamos, que la afición nos diría de todo y tendrían toda la razón del mundo, el cierre es un tema de oficio y contundencia, hemos logrados algunos partidos cerrarlo, son muchos puntos en esos cierras, es algo en lo que hay que insistir y corregir”.

¿Qué tan autocritico es el entrenador morado?

“Yo lo que hago es volcarme en la institución, ser responsable, trabajar el 100 por 100 de mi tiempo y tratas de implantar un proceso, sabes que tienes valles y piques, hemos sido capaces de remontarlos, mi conciencia en ese aspecto es muy tranquila porque mi responsabilidad es fiel”.

“Víctor Medina viene lesionado de selección, tratamos de cuidarlo, esta semana no ha entrenado, Marín el jueves no entrena porque está con diarrea, ante esa indisposición, cambias a Ariel y Francisco buscando situaciones más de área, esas son las variaciones, me encantaría tener todas las variantes y a todos perfectamente”.

Al final estos puntos que ha dejado el Saprissa son piedras para el entrenador morado.

“Para mi son piedras que hay que superar, es claro que 1 punto de 6 esta institución no se lo merece y hay que mejorar”

Al final opinó del proceso de los españoles en el fútbol nacional:

“Yo el proceso de Albert Rudé no lo he seguido, a mi me pueden salir peor o mejor los partidos, pero mi dedicación a la institución es de 110%, lo que trato es que mis jugadores mejoren cada día, que tengan un trabajo intenso, que ellos lo valoran seguro que es positivo para el profe, pero todos queremos ver más y los primeros son los jugadores, porque ellos son los protagonistas”.