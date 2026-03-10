INA ofrece cursos totalmente gratis: descubra cómo inscribirse

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), anunció la apertura de 7 nuevos cursos gratuitos disponibles en varias sedes del territorio nacional.

¿Cuáles son los cursos?

Las capacitaciones se impartirán en modalidad virtual y presencial, en algunos casos, podrán aplicar personas menores de edad, a partir de 15 años. Los cursos disponibles son:

Elaboración de productos de la cocina fría (virtual)

Excel avanzado (virtual)

Expendedor de productos cárnicos

Planificación tradicional

Procesamiento de productos lácteos

Servicio a la clientela

Supervisión de pisos en empresas de alojamiento

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Sedes

Los cursos se impartirán en las siguientes sedes del INA:

Centro Regional Polivalente de San Isidro

Centro de Formación Taller Público de Heredia

Centro de Desarrollo Tecnológico Industria Alimentaria

Centro Nacional Especializado en Comercio y Servicios

Unidad Regional Chorotega

Requisitos e inscripción

Las personas interesadas podrán inscribirse de manera presencial, mediante el sitio web de la Agencia Nacional de Empleo (ANE) o del INA, según lo indique cada curso. La matrícula estará disponible hasta agotar cupos, en la mayoría de los casos.

Algunos cursos tienen requisitos específicos, restricción de edad, curso de manipulación de alimentos, conocimientos en Excel, título de bachillerato o noveno año aprobado. Además, es indispensable presentar cédula de identidad o DIMEX, contar conocimientos en paquetes ofimáticos y realizar la prueba de inglés, según lo requiera el programa.