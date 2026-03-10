INA ofrece cursos totalmente gratis: descubra cómo inscribirse

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El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), anunció la apertura de 7 nuevos cursos gratuitos disponibles en varias sedes del territorio nacional.
Las capacitaciones se impartirán en modalidad virtual y presencial, en algunos casos, podrán aplicar personas menores de edad, a partir de 15 años. Los cursos disponibles son:
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Los cursos se impartirán en las siguientes sedes del INA:
Las personas interesadas podrán inscribirse de manera presencial, mediante el sitio web de la Agencia Nacional de Empleo (ANE) o del INA, según lo indique cada curso. La matrícula estará disponible hasta agotar cupos, en la mayoría de los casos.
Algunos cursos tienen requisitos específicos, restricción de edad, curso de manipulación de alimentos, conocimientos en Excel, título de bachillerato o noveno año aprobado. Además, es indispensable presentar cédula de identidad o DIMEX, contar conocimientos en paquetes ofimáticos y realizar la prueba de inglés, según lo requiera el programa.