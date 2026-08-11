INA lanza siete cursos de especialización en tecnología y otras áreas

El Instituto Nacional de Aprendizaje, INA, publicó durante esta semana la apertura de siete nuevos cursos para formación y especialización profesional, de manera gratuita.

Las vacantes abarcan varias áreas, pero sobresale la tecnología con la mayoría de las ofertas.

¿Cuáles cursos son?

El primero es de diseño de interfases web IU y UX, en San Ramón y de manera presencial. Es requisito ser mayor de 17 años y tener noveno año aprobado. Puede repasar más información en la imagen.

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El segundo de los cursos corresponde a seguridad Endpoint, se impartirá en Alajuela pero es completamente virtual y con modalidad de autoaprendizaje.

Si le interesa trabajar en ciberseguridad, se abrirá el curso de introducción en esa área, de manera virtual y con autoaprendizaje. Es requisito ser mayor de 15 años y tener noveno año aprobado.

El otro es de planificación tradicional, se impartirá presencial en Alajuela. Este tiene requisitos más especializados, por lo que recomendamos prestar atención a la imagen.

Si le interesa la cocina, en Alajuela impartirán el curso de pastelería y decoración. Necesita ser mayor de 18 años y tener el título de manipulación de alimentos.

Si desea ser guía turístico, en la unidad regional Chorotega se impartirá el curso al respecto. Es necesaria la mayoría de edad, y también el título en educación media.

Si desea registrarse o conocer más información, puede ingresar a la página oficial del INA.