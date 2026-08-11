INA lanza siete cursos de especialización en tecnología y otras áreas

El Instituto Nacional de Aprendizaje, INA, publicó durante esta semana la apertura de siete nuevos cursos para formación y especialización profesional, de manera gratuita.
Las vacantes abarcan varias áreas, pero sobresale la tecnología con la mayoría de las ofertas.
El primero es de diseño de interfases web IU y UX, en San Ramón y de manera presencial. Es requisito ser mayor de 17 años y tener noveno año aprobado. Puede repasar más información en la imagen.
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El segundo de los cursos corresponde a seguridad Endpoint, se impartirá en Alajuela pero es completamente virtual y con modalidad de autoaprendizaje.
Si le interesa trabajar en ciberseguridad, se abrirá el curso de introducción en esa área, de manera virtual y con autoaprendizaje. Es requisito ser mayor de 15 años y tener noveno año aprobado.
El otro es de planificación tradicional, se impartirá presencial en Alajuela. Este tiene requisitos más especializados, por lo que recomendamos prestar atención a la imagen.
Si le interesa la cocina, en Alajuela impartirán el curso de pastelería y decoración. Necesita ser mayor de 18 años y tener el título de manipulación de alimentos.
Si desea ser guía turístico, en la unidad regional Chorotega se impartirá el curso al respecto. Es necesaria la mayoría de edad, y también el título en educación media.
Si desea registrarse o conocer más información, puede ingresar a la página oficial del INA.