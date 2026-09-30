INA lanza cursos de inglés y otros oficios

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) informó, mediante sus redes oficiales, sobre la apertura de una nueva serie de cursos de capacitación en diferentes sedes.

Los cursos del INA

Según la información brindada por la institución, esta es la oferta académica:

Buenas Prácticas de Manufactura en la Industria de Dispositivos Médicos: Centro de Formación Profesional de San Ramón.

Centro de Formación Profesional de San Ramón. Introducción a la Ciberseguridad: Centro de Desarrollo Tecnológico de Telemática y Microelectrónica.

Centro de Desarrollo Tecnológico de Telemática y Microelectrónica. Inglés Básico: Centro de Formación Profesional de Puriscal.

Centro de Formación Profesional de Puriscal. Inglés Nivel Intermedio: Centro Nacional Especializado en Comercio y Servicios.

Centro Nacional Especializado en Comercio y Servicios. Elaboración de Productos Mínimamente Procesados y Conservas: Centro de Desarrollo Tecnológico Industria Alimentaria.

Centro de Desarrollo Tecnológico Industria Alimentaria. Buenas Prácticas en la Agricultura: Centro Nacional Especializado Granja Modelo.

Centro Nacional Especializado Granja Modelo. Confección de Prendas de Vestir Infantiles a la Medida: Centro Nacional Especializado en Industria Textil.

Además, la institución aclara que cada programa cuenta con requisitos específicos, según las características y condiciones de cada curso.

Por: Camila Rosales Méndez

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