INA lanza curso de informática: así puede inscribirse

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) anunció mediante redes sociales la apertura de inscripciones para un nuevo curso de capacitación.

¿De qué trata el curso?

La capacitación trata sobre Diseño de Interfaces Web UI y UX y está dirigida a personas interesadas en aprender sobre la creación de experiencias digitales y diseño visual.

El curso se desarrollará del 16 de setiembre de 2026 al 7 de abril de 2027 y abordará temas relacionados con la usabilidad, interacción lógica, diseño visual, herramientas digitales y conceptos necesarios para crear sitios web funcionales y atractivos.

¿Cómo acceder a la capacitación?

La capacitación se impartirá en el Centro de Formación Profesional de San Ramón, ubicado frente a Mall Plaza de Occidente, con un horario de lunes a viernes de 3:00 p. m. a 8:30 p. m.

Los requisitos son:

Conocimientos básicos de Windows y paquetes ofimáticos .

. Noveno año de educación aprobado.

Finalmente, la inscripción estará disponible hasta el 22 de agosto de 2026 o hasta completar los cupos disponibles.

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Por: Camila Rosales Méndez

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