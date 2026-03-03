El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), informó la apertura de 7 cursos gratuitos disponibles en varias sedes del territorio nacional.
¿Cuáles son los cursos?
Las capacitaciones se impartirán en modalidad presencial y, en algunos casos, podrán aplicar personas a partir de los 15 años. Los cursos disponibles son:
- Expendedor de productos cárnicos
- Tapicería de muebles y autos
- Manipulación de alimentos
- Mecanizado de mobiliario
- Planificación tradicional
- Asistencia de contabilidad
- Operador de equipos de transformación de plásticos
Sedes
Los cursos se impartirán en las siguientes sedes del INA:
- Centro de Formación Profesional La Florida Sur
- Centro de Desarrollo Tecnológico Industria Alimentaria
- Centro de Formación Profesional de Puriscal
- Centro de Formación Profesional de Zetillal
- Centro Nacional Especializado Industria Gráfica y Plástico -Cegryplast.
Requisitos e inscripción
Las personas interesadas podrán inscribirse de manera presencial, mediante el sitio web de la Agencia Nacional de Empleo (ANE) o del INA, según lo indique cada curso. La matrícula estará disponible hasta agotar cupos, en la mayoría de los casos.
Algunos programas tienen requisitos específicos, restricción de edad, curso de manipulación de alimentos, título de bachillerato o noveno año aprobado. Además, es indispensable presentar cédula de identidad o DIMEX y contar conocimientos en paquetes ofimáticos.