El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), informó la apertura de 7 cursos gratuitos disponibles en varias sedes del territorio nacional.

¿Cuáles son los cursos?

Las capacitaciones se impartirán en modalidad presencial y, en algunos casos, podrán aplicar personas a partir de los 15 años. Los cursos disponibles son:

Expendedor de productos cárnicos

Tapicería de muebles y autos

Manipulación de alimentos

Mecanizado de mobiliario

Planificación tradicional

Asistencia de contabilidad

Operador de equipos de transformación de plásticos

Sedes

Los cursos se impartirán en las siguientes sedes del INA:

Centro de Formación Profesional La Florida Sur

Centro de Desarrollo Tecnológico Industria Alimentaria

Centro de Formación Profesional de Puriscal

Centro de Formación Profesional de Zetillal

Centro Nacional Especializado Industria Gráfica y Plástico -Cegryplast.

Requisitos e inscripción

Las personas interesadas podrán inscribirse de manera presencial, mediante el sitio web de la Agencia Nacional de Empleo (ANE) o del INA, según lo indique cada curso. La matrícula estará disponible hasta agotar cupos, en la mayoría de los casos.

Notas que le podrían interesar:

Algunos programas tienen requisitos específicos, restricción de edad, curso de manipulación de alimentos, título de bachillerato o noveno año aprobado. Además, es indispensable presentar cédula de identidad o DIMEX y contar conocimientos en paquetes ofimáticos.