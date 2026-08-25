INA anuncia la apertura de cinco cursos: así puede aplicar

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) anunció, mediante sus plataformas oficiales, la apertura de inscripciones para una nueva serie de cursos de capacitación.

Los cursos del INA

Según el comunicado, los estos estarán disponibles:

Elaboración de Productos Mínimamente Procesados y Conservas: Centro de Desarrollo Tecnológico Industria Alimentaria.

Centro de Desarrollo Tecnológico Industria Alimentaria. Pastelería y Decoración: Centro de Desarrollo Tecnológico Industria Alimentaria.

Centro de Desarrollo Tecnológico Industria Alimentaria. Buenas Prácticas de Manufactura en la Industria de Dispositivos Médicos: Centro de Formación Profesional de San Ramón.

Centro de Formación Profesional de San Ramón. Buenas Prácticas de Manufactura en la Industria de Dispositivos Médicos: Centro de Formación Profesional de San Ramón.

Centro de Formación Profesional de San Ramón. Salud Ocupacional: Centro de Formación Taller Público Heredia.

Los cursos se impartirán de manera presencial y los requisitos dependerán de la capacitación que elija cada persona.

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Por: Camila Rosales Méndez

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