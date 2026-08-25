INA anuncia la apertura de cinco cursos: así puede aplicar

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) anunció, mediante sus plataformas oficiales, la apertura de inscripciones para una nueva serie de cursos de capacitación.
Según el comunicado, los estos estarán disponibles:
Los cursos se impartirán de manera presencial y los requisitos dependerán de la capacitación que elija cada persona.
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Por: Camila Rosales Méndez
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