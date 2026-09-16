INA abre siete nuevos cursos: conozca cómo aplicar

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) comunicó, mediante sus redes sociales oficiales, la apertura de una nueva serie de cursos.

Los cursos del INA

Según la información institucional, esta es la nueva oferta académica:

Redacción Creativa para Productos Multimedia

Elaboración de Productos Mínimamente Procesados y Conservas

Panificación Tradicional

Diseño Creativo con IA

Generación de Contenido Visual para Mercadeo Digital

Tarjetas Electrónicas

Manipulación de Alimentos

Cada una de estas capacitaciones cuenta con requisitos específicos, según el curso.

Por: Camila Rosales Méndez

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