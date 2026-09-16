INA abre siete nuevos cursos: conozca cómo aplicar

Estas serán las capacitaciones disponibles

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El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) comunicó, mediante sus redes sociales oficiales, la apertura de una nueva serie de cursos.

Los cursos del INA

Según la información institucional, esta es la nueva oferta académica:

  • Redacción Creativa para Productos Multimedia
  • Elaboración de Productos Mínimamente Procesados y Conservas
  • Panificación Tradicional
  • Diseño Creativo con IA
  • Generación de Contenido Visual para Mercadeo Digital
  • Tarjetas Electrónicas
  • Manipulación de Alimentos

Cada una de estas capacitaciones cuenta con requisitos específicos, según el curso.

Por: Camila Rosales Méndez

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