INA abre siete nuevos cursos: conozca cómo aplicar

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El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) comunicó, mediante sus redes sociales oficiales, la apertura de una nueva serie de cursos.
Según la información institucional, esta es la nueva oferta académica:
Cada una de estas capacitaciones cuenta con requisitos específicos, según el curso.
Por: Camila Rosales Méndez
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