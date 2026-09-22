INA abre nuevos cursos en San José: esta es la oferta académica

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Mediante sus plataformas oficiales, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) informó sobre dos nuevos cursos de capacitación que se impartirán en San José.

Las capacitaciones del INA

Según la información brindada por la institución, la oferta académica incluye:

Encuadernación rústica y fina: Centro Nacional Especializado de la Industria Gráfica y Plástico.

Centro Nacional Especializado de la Industria Gráfica y Plástico. Impresión en serigrafía: Centro Nacional Especializado de la Industria Gráfica y Plástico.

Para aplicar a estas oportunidades, las personas interesadas deben contar con certificación de conclusión de I y II ciclo de la Educación General Básica, así como dominar las cuatro operaciones matemáticas básicas.

Por: Camila Rosales Méndez

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.