INA abre nuevos cursos en San José: esta es la oferta académica

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Mediante sus plataformas oficiales, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) informó sobre dos nuevos cursos de capacitación que se impartirán en San José.
Según la información brindada por la institución, la oferta académica incluye:
Para aplicar a estas oportunidades, las personas interesadas deben contar con certificación de conclusión de I y II ciclo de la Educación General Básica, así como dominar las cuatro operaciones matemáticas básicas.
Por: Camila Rosales Méndez
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