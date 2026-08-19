El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) anunció mediante sus redes sociales oficiales una nueva serie de cursos que abrirá en diferentes sedes del país.

Las nuevas capacitaciones del INA

Según el comunicado institucional, estos serán los nuevos cursos:

Panificación Tradicional: Centro de Desarrollo Tecnológico Industria Alimentaria. Pastelería y Decoración: Centro de Desarrollo Tecnológico Industria Alimentaria. Aplicación de la Lógica Computacional: Centro de Formación Profesional de San Ramón. Aplicación de Operaciones Auxiliares en la Industria Alimentaria: Centro de Formación Profesional de San Ramón. Elaboración de las Declaraciones Tributarias: Centro Nacional Especializado en Procesos Artesanales. Técnicas de Automasaje Relajante: Centro Nacional Especializado en Procesos Artesanales. Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Maquinaria y Vehículos Pesados: Centro Nacional Polivalente Francisco J. Orlich B. Albañilería para Obra Gris: Unidad Regional Chorotega. Dirección y Producción en Cocina: Unidad Regional Chorotega. Enchapador de Superficies: Unidad Regional Chorotega. Guiado de Turismo General: Unidad Regional Chorotega. Servicios de Operaciones de Alimentos y Bebidas: Unidad Regional Chorotega.

Los requisitos para cada capacitación varían según el curso al que desee aplicar. Además, las clases tendrán horarios entre semana.

También podría interesarle: Asesinan menor de 17 años a balazos

Por: Camila Rosales Méndez

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.