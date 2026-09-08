INA abre cursos de inteligencia artificial y otros oficios

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) anunció mediante sus plataformas oficiales la apertura de nuevos cursos de capacitación en diferentes sedes del país.
Los cursos del INA
Informática y computación
- Tarjetas Electrónicas: Centro Nacional Especializado en Electrónica y Telecomunicaciones (CENATE).
- Redes de Computadoras (Cisco): Centro Nacional Especializado en Electrónica y Telecomunicaciones (CENATE).
- Interacción con Herramientas de Inteligencia Artificial: Centro de Formación Profesional de San Ramón.
Otros cursos
- Ilustración para Industria Gráfica (Creación de Dibujos Manuales y Digitales): Centro Nacional Especializado en Industria Gráfica y Plástico (CEGRYPLAST).
- Técnicas de Automasaje Relajante: Centro Nacional Especializado en Procesos Artesanales.
- Monitoreo de Inocuidad y Calidad en la Industria Alimentaria: Centro de Formación Profesional de San Ramón.
- Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar en las Actividades Turísticas: Centro de Formación Profesional de Valverde Vega.
Cada modalidad tendrá requisitos específicos, según las competencias necesarias para cursarla.
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Por: Camila Rosales Méndez
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