INA abre cursos de inteligencia artificial y otros oficios

Conozca cómo puede acceder

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) anunció mediante sus plataformas oficiales la apertura de nuevos cursos de capacitación en diferentes sedes del país.

Los cursos del INA

Informática y computación

  • Tarjetas Electrónicas: Centro Nacional Especializado en Electrónica y Telecomunicaciones (CENATE).
  • Redes de Computadoras (Cisco): Centro Nacional Especializado en Electrónica y Telecomunicaciones (CENATE).
  • Interacción con Herramientas de Inteligencia Artificial: Centro de Formación Profesional de San Ramón.

Otros cursos

  • Ilustración para Industria Gráfica (Creación de Dibujos Manuales y Digitales): Centro Nacional Especializado en Industria Gráfica y Plástico (CEGRYPLAST).
  • Técnicas de Automasaje Relajante: Centro Nacional Especializado en Procesos Artesanales.
  • Monitoreo de Inocuidad y Calidad en la Industria Alimentaria: Centro de Formación Profesional de San Ramón.
  • Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar en las Actividades Turísticas: Centro de Formación Profesional de Valverde Vega.

Cada modalidad tendrá requisitos específicos, según las competencias necesarias para cursarla.

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Por: Camila Rosales Méndez

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