INA abre cupos para cursos de inglés

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) abrió inscripciones para cursos gratuitos de inglés de nivel básico. La entidad ofrecerá distintos cursos para el Centro Regional Polivalente de Puntarenas, Centro Nacional Especializado Granja Modelo y Centro Nacional Especializado en Electrónica y Telecomunicaciones – Cenate.

¿Dónde se impartirán los cursos de inglés básico?

En el Centro Nacional Especializado Granja Modelo, La Uruca (San José).

Información sobre los cursos

Primer grupo

Horario: Lunes a viernes, de 10:15 a.m. a 1:15 p.m.

Fecha: 23 de octubre de 2026 al 17 de mayo de 2027.

Requisitos: Mayor de 17 años y certificado de conclusión de noveno.

Matrícula: La matricula se realizara de forma presencial el día viernes 04 de septiembre de 07:00 a.m. a 03:00 p.m. o hasta agotar cupo.

Segundo grupo

Horario: Lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.

Fecha: 23 de octubre de 2026 al 17 de mayo de 2027.

Requisitos: Mayor de 17 años y certificado de conclusión de noveno.

Matrícula: La matricula se realizara de forma presencial el día viernes 04 de septiembre de 07:00 a.m. a 03:00 p.m. o hasta agotar cupo.

Publicación del INA

Para más información, puede consultar en esta publicación.

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