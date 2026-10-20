INA abre cinco nuevos cursos: así puede aplicar

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) informó en sus plataformas oficiales sobre la apertura de cinco nuevos cursos de capacitación.

La oferta académica del INA

Según indicó la institución, estas son las capacitaciones disponibles y sus requisitos.

DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO VISUAL DIGITAL

Centro Nacional Especializado en Turismo

Requisitos:

Ser mayor de 17 años.

Saber leer y escribir.

Contar con el III Ciclo de la Educación General Básica (noveno año).

Las personas extranjeras deben tener el DIMEX vigente y la secundaria reconocida por el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica.

Tener conocimientos en ambiente Windows, paquetes ofimáticos e internet.

Participar en el proceso de admisión obligatorio.

Requisito de graduación: aprobar el módulo Inglés para contextos técnicos I.

SERVICIOS DE OPERACIONES DE A Y B

Centro Nacional Especializado en Turismo

Requisitos:

Ser mayor de 18 años.

Contar con el certificado de conclusión de estudios del I y II ciclo de la Educación General Básica (sexto grado).

Tener vigente el carné de manipulación de alimentos, extendido por el Ministerio de Salud.

Aprobar el proceso de admisión.

FORTALECIMIENTO AGROEMPRESARIAL

Centro Nacional Especializado Granja Modelo

Requisitos:

Ser mayor de 15 años.

Saber leer y escribir.

Dominar las cuatro operaciones matemáticas básicas (suma, resta, multiplicación y división).

Haber concluido el Tercer Ciclo de la Educación General Básica o la Educación Diversificada Vocacional.

Ser costarricense. Las personas extranjeras deben presentar residencia vigente o DIMEX al día. Se exceptúa de este requisito a las personas extranjeras menores de edad.

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA BAJO AMBIENTE PROTEGIDO

Centro Nacional Especializado Granja Modelo

Requisitos:

Ser mayor de 18 años.

Saber leer y escribir.

Dominar las cuatro operaciones matemáticas básicas (suma, resta, multiplicación y división).

Haber concluido el Tercer Ciclo de la Educación General Básica o la Educación Diversificada Vocacional.

Ser costarricense. Las personas extranjeras deben presentar residencia vigente o DIMEX al día. Se exceptúa de este requisito a las personas extranjeras menores de edad.

TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN TEXTIL CON DISEÑO SOSTENIBLE

Centro Regional Centro Nacional Especializado para Industria Textil

Requisitos:

Ser mayor de 15 años.

Saber leer y escribir.

Dominar las cuatro operaciones matemáticas básicas.

Contar con el II ciclo de la Educación General Básica (sexto grado) o la conclusión de estudios del Tercer Ciclo y ciclo diversificado vocacional.

Para poder aplicar, puede consultar la página oficial del INA o acudir de manera presencial, según el curso.

Por: Camila Rosales Méndez

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.