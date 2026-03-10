Imprudencias figuran en las principales causas de muerte en carretera

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Las imprudencias se convierten en una de las principales causantes de accidentes de tránsito en el país, ya que a la fecha han cobrado más de cien vidas.

Según cifras oficiales, alrededor de 1500 personas murieron en el sitio del percance durante los últimos tres años. Los adelantamientos indebidos figuran como una de las conductas inapropiadas más frecuentes detrás del volante, de acuerdo con los registros de las autoridades de tránsito.

“El aumento de la velocidad en lugares que no están debidamente demarcados produce este tipo de situaciones, además de la invasión de carril”, expresó Andrea Segura, oficial de la Policía de Tránsito.