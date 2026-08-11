Imprudencias con luces láser contra aviones del Juan Santamaría alcanzan cifra récord

Las imprudencias con luces láser apuntadas contra aeronaves en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría alcanzaron una cifra récord de 74 incidentes en lo que va de 2026, la más alta desde que se lleva registro en 2016, según reportes de las autoridades aeroportuarias.

Este incremento del 72% en comparación con el periodo anterior ha encendido las alarmas entre los pilotos, quienes advierten que apuntar un puntero láser contra una aeronave no es una broma, sino una conducta que pone en riesgo la seguridad de la aviación y la vida de los pilotos, pasajeros y personas en tierra.

Las autoridades hacen un llamado a la conciencia ciudadana y recuerdan que esta práctica, además de peligrosa, es sancionada por la ley.