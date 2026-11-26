Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

La Policía de Tránsito reforzará los controles viales durante el Viernes Negro, este viernes 27 de noviembre, ante el aumento de vehículos y peatones que acudirán a centros comerciales y supermercados.

Las autoridades desplegarán 700 oficiales desde las 6 a. m. en diferentes puntos del país.

Erick Calderón, director de la Policía de Tránsito, informó que se identificaron al menos 30 sectores con mayor aglomeración de vehículos y personas.

Los operativos se extenderán durante el viernes, sábado y domingo, con el objetivo de mantener el flujo vehicular en las cercanías de los establecimientos comerciales y las principales intersecciones.

Las autoridades prevén que el mayor congestionamiento ocurra entre las 5 p. m. y las 10 p. m.

Entre las principales sanciones, estacionar en zonas prohibidas, aceras o cerca de hidrantes puede costar cerca de 61.000 colones.

En estos casos, también podrían retirarse las placas o el vehículo.

Por otra parte, invadir el carril contrario o realizar giros en U donde está prohibido puede generar una multa de hasta 363.000 colones y seis puntos en la licencia.

Los controles podrían mantenerse hasta el 29 de noviembre.

La Policía de Tránsito pidió respetar las señales, evitar bloquear los cruces y dar prioridad a los peatones.