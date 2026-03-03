Un conductor grabó el momento en que un vehículo circula en contravía sobre la Florencio del Castillo, una de las principales vías que conecta San José con Cartago.

El hecho ocurrió a plena luz del día y generó alarma entre los conductores que transitaban por la zona. En el video, que comenzó a circular en redes sociales, se observa cómo el automóvil avanza en sentido contrario mientras otros vehículos intentan esquivarlo para evitar una colisión.

Video muestra momento de tensión en la Florencio del Castillo

Las imágenes evidencian el riesgo que enfrentaron varios conductores al encontrarse de frente con el vehículo en contravía en la Florencio del Castillo.

Quienes presenciaron la escena reaccionaron con preocupación y algunos redujeron la velocidad de inmediato para evitar un accidente. Hasta el momento, se desconoce qué ocurrió con el conductor responsable ni si las autoridades lograron interceptarlo.

Conductores expresan preocupación por lo ocurrid

El incidente provocó múltiples reacciones en redes sociales. Usuarios calificaron el hecho como “irresponsable” y “sumamente peligroso”, ya que la Florencio del Castillo es una carretera de alto tránsito, especialmente en horas pico.

Muchos conductores pidieron mayor presencia de oficiales de tránsito y sanciones más severas para quienes ponen en riesgo la vida de los demás al manejar en contravía.