Un acto de imprudencia sobre ruedas quedó registrado en video y ha generado preocupación entre los habitantes de San Rafael de Alajuela. Un ciclista realizó una maniobra peligrosa, derrapando y perdiendo el control de su bicicleta, para luego pasar a solo milímetros de un autobús, poniendo en riesgo su vida y la de otros conductores.

Según los reportes, el incidente ocurrió en la ruta que conecta San Rafael con La Panasonic, un sector que, aunque concurrido, se ha visto afectado por este tipo de acrobacias extremas en bicicleta.

Imprudencia casi genera una tragedia

En las imágenes se aprecia cómo el ciclista, siguiendo lo que muchos denominan una “moda” de maniobras arriesgadas, se expone a un grave accidente, demostrando que estas acciones no solo son peligrosas, sino también ilegales en vías públicas.

Video tomado de Waze Costa Rica.

Las autoridades de tránsito y expertos en seguridad vial recuerdan que manejar bicicletas cerca de vehículos grandes, como autobuses, sin las debidas precauciones, puede resultar en lesiones graves o incluso la muerte. Por ello, hacen un llamado a la población para que evite este tipo de comportamientos que se han vuelto comunes entre jóvenes.