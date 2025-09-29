Imágenes recientes revelan la magnitud de la minería ilegal en Crucitas, Cutris de San Carlos, donde organizaciones criminales han localizado nuevas vetas superficiales de oro en el Cerro Fortuna.

Según los reportes, al menos 300 coligalleros, en su mayoría nicaragüenses, extraen oro de manera clandestina en la zona, llegando a obtener hasta dos kilos por balde de material. Se estima que las ganancias ascienden a ₡2.500 millones por mes, en un área de aproximadamente 3.000 hectáreas.

Devastación ambiental y ganancias millonarias

Las imágenes muestran la destrucción del suelo y la cobertura forestal, mientras los grupos organizados continúan ampliando más de 100 puntos de extracción. La actividad ha sido catalogada por la Fiscalía como crimen organizado, dado que los coligalleros trabajan en redes estructuradas que controlan el acceso a las zonas mineras.

Autoridades contra el tiempo

La Fuerza Pública y la Policía de Migración mantienen operativos permanentes en la zona norte, pero la extensión del terreno y la constante llegada de coligalleros desde Nicaragua complican los esfuerzos. Según el viceministro de Seguridad, Erick Lacayo, la presencia policial es constante, aunque los recursos no alcanzan frente a la magnitud del problema.