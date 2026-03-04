Impresionante video: Captan a manada de delfines en Bahía Drake

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

Un video de la biodiversidad en Costa Rica se volvió viral en redes sociales. Captaron desde los aires a una manada de delfines en el Pacífico Sur, específicamente en el sector de Bahía Drake.

Video de la manada de delfines

El material compartido por la página Deep Blue Drake Bay muestra, al gran número de delfines nadando en grupo.

Según la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS), en las aguas nacionales hay al menos 34 especies de ballenas y delfines.

Publicación

El material fue publicado con la descripción:

“Explosión de delfines. Una estampida repentina que nos tomó por sorpresa”.