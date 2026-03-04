Impresionante video: Captan a manada de delfines en Bahía Drake

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Un video de la biodiversidad en Costa Rica se volvió viral en redes sociales. Captaron desde los aires a una manada de delfines en el Pacífico Sur, específicamente en el sector de Bahía Drake.
El material compartido por la página Deep Blue Drake Bay muestra, al gran número de delfines nadando en grupo.
Según la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS), en las aguas nacionales hay al menos 34 especies de ballenas y delfines.
El material fue publicado con la descripción:
“Explosión de delfines. Una estampida repentina que nos tomó por sorpresa”.