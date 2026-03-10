Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

El Museo Nacional compartió nuevas e impresionantes imágenes sobre el hallazgo de un mastodonte en el sector de Valle de Orosi, en la provincia de Cartago. Además, dieron a conocer datos llamativos sobre los trabajos de excavación y las piezas recuperadas.

¿Qué se dio a conocer sobre el mastodonte?

El ya conocido “Pitán” habría alcanzado aproximadamente los 2,3 metros de altura y un peso cercano a 3,5 toneladas.

Dato histórico

Uno de los datos que más llamó la atención fue que se recuperó 71 piezas óseas de este animal, lo que significa que es el mayor rescate de restos pertenecientes a un solo ejemplar de megafauna realizado por la institución.

¿Cuáles son las piezas recuperadas?

Un colmillo casi completo de 1,6 metros de longitud, un fragmento del incisivo contralateral de 35 centímetro, parte del cráneo, la tibia, varias vértebras y costillas, el fémur, falanges, pelvis, así como la fíbula y otros restos óseos.

Imágenes del Museo Nacional

Condiciones del clima adversas

Condiciones como la alta humedad, riesgo de inundaciones, derrumbes y la constante presencia de agua y fango, representaron un reto para el equipo de recuperación y extracción del Museo Nacional.

La galería completa y demás datos los puede ver en este link.