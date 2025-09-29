Un verdadero zafarrancho se armó entre estudiantes y varias personas presentes en un reconocido centro comercial de San José.

Varios videos circulan en las redes sociales, en donde se muestra un grupo de estudiantes en una especie de pelotón en las instalaciones.

¿Dónde se dieron los hechos?

La situación sucedió dentro del Mall Multicentro de Desamparados, alrededor de las 5:00 p.m. de este lunes 29 de setiembre.

Las autoridades señalan a dos personas menores de edad como los principales sospechosos de ocurrido, quienes fueron detenidos y puestos a las órdenes de la Fiscalía.