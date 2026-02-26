Una escena realmente sorprendente sucedió la madrugada de este miércoles en el sector de Tortuguero en la provincia de Limón.

Un usuario reconocido del sector: Tortuguero’s Brandon Experience, captó el momento justo en el que una ejemplar jaguar adulta se paseó por fuera de su casa.

El video que publicó en sus redes sociales, deja ver al animal sentado totalmente tranquilo en las afueras de la vivienda, y también caminando un poco para alejarse.

En su perfil, Brandon muestra diversas especies que se encuentra en tours y visitas por la zona, por lo que no es la primera vez que capta un jaguar en el sector de Tortuguero.

En sus videos y fotografías es habitual toparse con cocodrilos, perezosos, serpientes, ranas, dantas y demás animales característicos de la selva tropical costarricense.