Escrito por: Eduardo Troconis

Alajuelense se juega su pase a la siguiente ronda de Copa Centroamericana este miércoles ante Antigua. Con vistas a este partido, club y afición ‘manuda’ recibieron una noticia positiva: el defensor, Aarón Salazar, se reintegró a los entrenamientos con el grupo tras superar una lesión muscular.

El jugador sufrió la lesión el pasado 10 de agosto en un Alajuelense – Herediano que acabó con victoria florense por la mínima con un penal de Marcel Hernández.

Aunque sigue siendo duda para jugar vs Antigua, el club informó que el ’24’ se someterá este martes a pruebas de esfuerzo para determinar la fecha oficial de su regreso a las canchas.