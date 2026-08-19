Importaciones de cemento en El Salvador crecen 39% y marcan récord desde 1994

El Salvador importó cemento por un valor de 36.15 millones de dólares entre enero y el período reportado, lo que representa un incremento del 39% en comparación con el mismo lapso de 2025, según datos del Banco Central de Reserva.

El volumen de compras alcanzó los 389.33 millones de kilogramos, un crecimiento del 34.6% y la cifra más alta desde 1994.

Este aumento responde al dinamismo de la industria de la construcción, que registró un crecimiento interanual de entre 13.5% y 15.8% al inicio del año.