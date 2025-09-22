La Escuela de Administración de la UNA y el Ministerio de Hacienda impartirán charlas gratuitas dirigidas a las Pymes sobre el nuevo Sistema Integrado de Administración Tributaria.

Este sistema comenzará a regir el próximo 6 de octubre e incluirá algunos cambios que deben ser tomados en cuenta por los contribuyentes.

Los talleres se impartirán los días 10, 11 y 13 de octubre, serán seis sesiones por día de 50 minutos cada una y se brindarán dos charlas sobre el régimen de tributación simplificada.