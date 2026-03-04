Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

Autoridades reportaron el hallazgo y recuperación de un cuerpo en el río Cieneguita. Imágenes muestran cómo los funcionarios de la Cruz Roja lo arrastran hasta tierra firme.

¿Cómo se reportó que había en el río Cieneguita?

Según información que se manejó por parte de la Policía Municipal de Limón, lograron ver en imágenes de una cámara de seguridad, un hombre que cayó en el cauce de esta fuente de agua. Aunque, a la llegada de los rescatistas, vieron a un habitante de calle que decidió tirarse al río para evitar que la corriente se llevara un cuerpo.

Rescate

Tras la alerta de autoridades, lancheros y vecinos de la zona ayudaron en la extracción.

Se espera la llegada del Organismo de Investigación a la escena, para el respectivo levantamiento del cuerpo.