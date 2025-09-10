El activista conservador Charlie Kirk, de 31 años y fundador de Turning Point USA, fue asesinado este miércoles tras recibir un disparo en el cuello mientras participaba en un evento al aire libre en la Universidad Utah Valley, en Estados Unidos.

En redes sociales circula un video estremecedor que muestra el momento en el que Kirk, visiblemente herido, sangra en plena intervención ante cientos de personas reunidas bajo una carpa.

🇺🇸 | URGENTE: Charlie Kirk fue baleado en la Universidad del Valle de Utah durante un evento este miércoles. pic.twitter.com/cq1IpsqACT — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 10, 2025

El hecho ocurrió cuando un joven del público comenzó a cuestionarlo sobre temas relacionados con tiroteos y personas transgénero. Testigos relataron a CNN que, segundos después de un intercambio de palabras, se escuchó el disparo que impactó contra el activista.

Las imágenes del incidente se difundieron rápidamente, generando conmoción y debate en plataformas digitales, donde el nombre de Charlie Kirk se convirtió en tendencia.

Las autoridades universitarias confirmaron que un sospechoso fue detenido minutos después del ataque.

Kirk fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde permaneció en estado crítico. Sin embargo, medios internacionales como El País confirmaron que fue declarado fallecido poco después.

El activista, reconocido por su cercanía con el expresidente Donald Trump y su férrea oposición a movimientos progresistas, deja un fuerte vacío en el movimiento conservador de Estados Unidos.