Un hombre sufrió una emergencia médica en su apartamento en Florida, Estados Unidos, tuvo que ser trasladado al hospital con ayuda de un enorme dispositivo de rescate.

Un impresionante operativo de rescate sorprendió a los vecinos de un edificio residencial en Florida, Estados Unidos, luego de que los bomberos tuvieran que utilizar una grúa para sacar a un hombre que pesaba alrededor de 270 kilos.

Según reportes de medios locales, el sujeto sufrió una crisis médica repentina mientras se encontraba en su apartamento, ubicado en el segundo piso del inmueble.

Debido a su peso y a la complejidad del espacio, los socorristas decidieron romper parte de una pared y usar una grúa especial para bajarlo con seguridad hasta la ambulancia que lo esperaba en la calle.

El hombre fue trasladado de inmediato a un centro médico cercano, donde permanece en observación.

El video del rescate se volvió viral en redes sociales, generando miles de comentarios por la magnitud del operativo y la coordinación del equipo de bomberos, que actuó con precisión y cuidado para evitar lesiones.

👩‍🚒🚨 Bomberos sacan a un hombre de su casa con una grúa



En Florida, EE.UU., bomberos rescataron a un hombre de 270 kilos usando una grúa para ayudarlo a salir de su departamento en el segundo piso. El hombre necesitaba ayuda médica urgente.https://t.co/HRBI4vmnOl pic.twitter.com/OYMSCGThya — Sepa Más (@Sepa_mass) October 9, 2025

Vecinos y curiosos grabaron el momento, destacando la labor de los rescatistas y la complejidad del procedimiento, que duró varios minutos y requirió maquinaria pesada.