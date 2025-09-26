La pasión por el fútbol en Perú alcanzó un nivel inesperado esta semana, cuando dos periodistas deportivos se fueron a los golpes en pleno programa de televisión, tras la eliminación de Alianza Lima a manos de Universidad de Chile.

La discusión que terminó en golpes

El altercado ocurrió en el programa ¡Mira lo que habla!, transmitido por el canal Erick y Gonzalo. Los panelistas principales, Evaristo Cruz (Chevaristo) y Silvio Valencia, discutían acaloradamente sobre la derrota de Alianza Lima, que puso fin a su mejor campaña internacional en décadas.

La tensión entre ambos escaló rápidamente y terminó en un enfrentamiento físico, con ambos periodistas en el suelo y el sonido de un fuerte golpe que provocó que la producción cortara la transmisión de inmediato.

Eliminan el video, pero las imágenes siguen en redes

Aunque el capítulo fue eliminado del canal de YouTube, la pelea se viralizó en redes sociales, generando indignación y sorpresa entre los fanáticos del fútbol peruano y latinoamericano. Clips de la pelea circulan en Twitter, TikTok y Facebook, acumulando miles de reproducciones en pocas horas.

Alianza Lima y su histórica campaña

Alianza Lima llegó lejos este año: eliminó a Boca Juniors en la Copa Libertadores y a Gremio en la Copa Sudamericana. Sin embargo, Universidad de Chile fue su último obstáculo, tal como sucedió en 2010, dejando a los íntimos fuera de competencia y a los periodistas en una discusión que nadie esperaba.

La polémica en redes: ¿periodismo o espectáculo?

El incidente ha generado un debate intenso en redes sociales, donde usuarios cuestionan la ética del periodismo deportivo y la conducción de programas en vivo. Algunos destacan la pasión por el fútbol, mientras otros critican la violencia como ejemplo negativo para los seguidores, especialmente jóvenes.

VIDEO