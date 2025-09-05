Un video registró a un conductor realizando acrobacias en Circunvalación, a la altura del Parque de la Paz, donde no solo levantó la llanta delantera de su moto sino que además rozó el asfalto con los pies en varias ocasiones e incluso llegó a ponerse de pie sobre el vehículo en pleno movimiento.

Esta maniobra temeraria, extendida a lo largo de la vía, ha motivado que un proyecto de ley busque sancionar con la multa máxima a quienes realicen este tipo de acciones en carretera.

La iniciativa legislativa pretende mitigar los graves riesgos que estas prácticas representan para la seguridad vial.